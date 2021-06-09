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الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم

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الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم
يؤجّره باليوم ووضع كاميرات في أماكن سرية.. المباحث تحركت بعد البلاغات

الكويت.. ضبط صاحب شاليه يصور الزبائن في غرف النوم ويبتزهم

داهم رجال المباحث الجنائية بالكويت وبتعليمات مباشرة من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، وعثروا على كاميرات مراقبة في غرف النوم.

وقالت المصادر: إن رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب الشاليه، وهو مواطن كويتي، وأحيل إلى النيابة العامة بعدة تهم.

وأضافت المصادر وفق صحيفة "القبس"، أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين ووافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث بعد البحث والتحري، توصلوا إلى معلومات تفيد بأن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في اماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة، وسجلت قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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