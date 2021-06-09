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"الجدعان" يشكر القيادة على استثناء الجهات الحكومية من المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

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"الجدعان" يشكر القيادة على استثناء الجهات الحكومية من المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه "الجدعان" يشكر القيادة على استثناء الجهات الحكومية من المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
قال: يشكّل دعماً إضافياً نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقار

رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وأشار إلى أن هذا القرار يشكّل دعماً إضافياً نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقارّ للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدماً نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر يعد دعماً محفزاً نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.

وأضاف أن القرار الكريم سيسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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