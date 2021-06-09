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سوريا.. مقتل 25 عنصرا من قوات النظام و"الحرس الثوري" بهجوم لـ"داعش"

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سوريا.. مقتل 25 عنصرا من قوات النظام و"الحرس الثوري" بهجوم لـ"داعش" سوريا.. مقتل 25 عنصرا من قوات النظام و"الحرس الثوري" بهجوم لـ"داعش"

جي بي سي نيوز :- أفادت مصادر محلية سورية، الجمعة، أن 25 عنصرًا من قوات النظام و"الحرس الثوري" الإيراني، بينهم رتبة رفيعة، قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وذكرت المصادر للأناضول، أن عناصر "داعش" المنتشرين في المناطق الصحراوية شرقي سوريا، شنوا الخميس هجوما مباغتا استهدف رتلا عسكريا لجنود الأسد والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة إيرانيا في محافظة دير الزور.

وأشارت أن مسلحي "داعش" باغتوا الرتل العسكري أثناء سيره من مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص إلى محافظة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 25 عنصرا على الأقل بينهم اللواء نزار عباس في جيش الأسد.

فيما أعلنت "وكالة أنباء فارس الإيرانية" (شبه رسمية)، مقتل حسن عبد الله زاده، ومحسن عباسي، وهما من منتسبي قوات الحرس الثوري في كمين لـ"داعش" أثناء رحلتهما بين دير الزور وتدمر.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي، فقد معاقله في محافظتي الرقة ودير الزور، وينتشر عناصره حاليا في المنطقة الصحراوية شرقي حمص وغربي دير الزور.

وبين الحين والآخر تتعرض الأرتال العسكرية لقوات النظام والحرس الثوري الإيراني لهجوم التنظيم بالمنطقة المذكورة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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