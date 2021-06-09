"الجمعيات التعاونية" توقّع اتفاقية لتطوير منظومة التسويق الزراعي

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بالشراكة مع مركز تسويق بهدف منع احتكار التجار ورفع هامش الربح

وقّع مجلس الجمعيات التعاونية، بمقر وزارة البيئة بالرياض، اتفاقية عمل مشتركة مع أحد الأسواق لتسويق المنتجات الزراعية والفواكه الموسمية، تستهدف تطوير منظومة التسويق الزراعي وفق الميز النسبية للمناطق.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بإشراف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، ضمن جهود وزارة البيئة لتطوير منظومة التسويق الزراعي والعمل التعاوني بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين المجلس كمنظم للقطاع التعاوني، والقطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات النوعية، والتي تسعى بدورها لرفع معايير الكفاءة، وجودة المخرجات والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المحلية.

وتسعى الاتفاقية إلى منع احتكار التجار، ورفع هامش الربح، ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، وخدمة أعضاء الجمعيات التعاونية والمزارعين، وتسويق منتجاتهم، والعمل على تقليل سلاسل الإمداد التسويقية بالتوريد من المنتجين لمراكز البيع، بالإضافة إلى دعم تسويق منتجات صغار المزارعين؛ لتحسين دخلهم ونمط حياتهم.

وبحسب الاتفاقية، سيتم تحديد الأسعار باتفاق مسبق بين الطرفين، على أن يتم تسويق المنتجات الزراعية وفق الميز النسبية للمناطق، كما سيتم اختيار الجمعيات المميزة التي تخدم خطة التسويق المتفق عليها من قبل الطرفين، وإلزام المزارع بتوصيل منتجاته لمراكز تجميع قبل قيام عملية الفرز؛ تمهيدًا لنقلها لمقرات الشركة في كل المناطق، وعرض المنتجات الزراعية المحلية بهوية سعودية موحدة، والعمل على تغطيها إعلامياً، بالإضافة إلى عرضها كذلك في أماكن مخصصة، مع تقديم الخدمات اللازمة لدعم عملية التسويق.