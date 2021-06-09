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شركة البحر الأحمر تتعاقد مع "أركيرودون" لتشييد جسر جزيرة شُريرة

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شركة البحر الأحمر تتعاقد مع "أركيرودون" لتشييد جسر جزيرة شُريرة شركة البحر الأحمر تتعاقد مع "أركيرودون" لتشييد جسر جزيرة شُريرة
للحفاظ على الممرات المائية الموجودة سابقاً لحرية حركة الكائنات البحرية

شركة البحر الأحمر تتعاقد مع

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عن تعيين شركة "أركيرودون" لتصميم وبناء جسر بطول 1.2 كيلومتر كجزء من المعبر الكلي الذي يربط البر الرئيس بالجزيرة الرئيسية للمشروع، والبالغ طوله 3.3 كيلومترات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو أن شركة "أركيرودون"، الرائدة عالمياً في مشاريع البنى التحتية البحرية، ستتولى تقديم الدعم في مجال الهندسة والمشتريات والبناء لاستكمال بناء جسر شُريرة، والذي سيتكون من ثلاثة أجزاء، جزأين قصيرين بطول 36 متراً على طرفي المعبر ومن ثم الجسر الرئيس؛ وذلك بهدف الحفاظ على الممرات المائية الموجودة سابقاً للسماح بحرية حركة الكائنات البحرية من خلالها.

وقال جون باغانو: سيصبح جسر شُريرة أحد نقاط الوصول الرئيسية إلى الجزيرة، وسيكون إنجازه خطوة رئيسية أخرى تقربنا نحو تطوير الوجهة.

وأشار إلى أن هذا الجسر يعتبر أول معبر يربط البر الرئيسي بجزر الوجهة، فضلاً عن تسليطه الضوء على قدرتنا على إنجاز أعمال هندسية ضخمة مع حماية وتعزيز الموائل الطبيعية.

وأكد أن أساليب تصميم الجسر وبنائه تواكب المعايير الصارمة للتنمية المستدامة التي تتبعها شركة البحر الأحمر للتطوير، وتشمل التدابير المستدامة المتخذة التحكم الصارم بتحرك أي أتربة ورواسب نتيجة أنشطة بناء الأساسات، وذلك من خلال عوامات المراقبة المتعددة والموزعة بشكل استراتيجي؛ للتنبيه في حين حدوث أي طفرات وتغيرات على السطح.

وأضاف أن إبرام العقد مع "أركيرودون" يأتي استكمالاً لأعمال الدعم البحري الرئيسية التي نفذتها الشركة العام الماضي، والتي ساعدت بدورها في دعم نجاح تنفيذ المشروع من خلال تجهيز أساس متين لضمان سلاسة وفعالية حركة الأشخاص والمواد والمعدات داخل الوجهة وحولها، دون المساس بسلامة البيئة الطبيعية.

من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي لشركة "أركيرودون " دينيس كارابيرس، بتوقيع هذا العقد والعمل على تطوير هذا الجسر الاستثنائي مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ للإسهام في جعل هذه الجزيرة الفريدة متاحة للزوار، مع مراعاة استخدام التقنيات المستدامة في أدق تفاصيل تصميمه لضمان حماية بيئته الحساسة وتعزيزها.

شركة البحر الأحمر للتطوير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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