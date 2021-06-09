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استهداف لبناني عبر "النمسا".. اعتقال 15 مهرباً والتهمة 30 طن كبتاجون

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استهداف لبناني عبر "النمسا".. اعتقال 15 مهرباً والتهمة 30 طن كبتاجون استهداف لبناني عبر "النمسا".. اعتقال 15 مهرباً والتهمة 30 طن كبتاجون
الدولة الأوروبية كانت محطة توقف في عملية التهريب.. تحقيق استمر لـ3 سنوات

استهداف لبناني عبر

سلطت قناة ""، اليوم، الضوء على إعلان الشرطة النمساوية تفكيك للاتجار في العقاقير المخدرة والمنشطات، واعتقلت 15 من المشتبه بهم؛ بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات استدعى مساعدة وكالات إنفاذ القانون في الخارج.

وقال ممثلو الادعاء أمس: إن المنظمة متهمة بشحن ما يصل إلى 30 طناً من أقراص "الكبتاغون" إلى في السنوات القليلة الماضية، وتقارب قيمتها السوقية 180 مليون دولار.

وقال كريستيان فوغنبرغر، رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الإقليمي في سالزبورغ قوله: إنه تم اعتقال 13 مشتبهاً بهم في 22 مارس في النمسا واثنين آخرين في ألمانيا.

ويتردد أن النمسا كانت محطة توقف في عملية تهريب المخدرات، وقيل إن "الكبتاغون" تم تصنيعه في لبنان.

يشار إلى أن تقارير إخبارية، في 22 مايو الماضي كانت قد كشفت أن مديرية الجمارك في ميناء صيدا- جنوبي لبنان، تمكّنت، من إحباط تهريب أكثر من أربعة أطنان من المخدرات إلى .

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن السلطات المختصة تمكنت من ضبط 4.2 طن من مادة الحشيش، موزعة على 140 برميلاً كان المهرّبون يحاولون تصديرها إلى مصر، على أنها شحنة من خردة الحديد.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت الشهر الماضي، أنها ضبطت أكثر من 4 أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، وكانت قادمة من لبنان في طريقها إلى سلوفاكيا.

وقبل ذلك، أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان بعد ضبط كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون بعد أن جرى دسّها داخل شحنة من ثمار فاكهة الرمان.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاغون، وهو أمفيتامين شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج، في العنب والتفاح والبطاطس التي تم شحنها من لبنان إلى ميناء جدة المطل على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن السلطات تواصلت مراراً مع نظيرتها اللبنانية لحثها على اتخاذ "إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة" إلا أن عمليات التهريب استمرت، ما دفع الرياض إلى "منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها".

ويُلقي عديد من الخبراء والمحللين في لبنان باللائمة في التجارة على جماعة "حزب الله"، الإرهابية المدعومة من إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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