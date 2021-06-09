أخبار عاجلة

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي -
أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمسدس العشيق.. الكشف عن تفاصيل قتل عراقية لزوجها

Print
بمسدس العشيق.. الكشف عن تفاصيل قتل عراقية لزوجها بمسدس العشيق.. الكشف عن تفاصيل قتل عراقية لزوجها
لحظة القتل كانوا يحتسون الخمر معاً داخل سيارة

بمسدس العشيق.. الكشف عن تفاصيل قتل عراقية لزوجها

أوقفت قوة أمنية في بغداد، الأربعاء، امرأة وعشيقها بعد قتلهما للزوج، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان مديرية مكافحة إجرام بغداد.

وأوضحت المديرية، في بيانها، أن مكتب مكافحة إجرام الشعب تمكّن من إلقاء القبض على الزوجة مع عشيقها بعد قيامهما بالاشتراك بقتل المجني عليه، زوج المتهمة المقبوض عليها، بعد تحريض المتهم (العشيق) للمتهمة على قتله، وجلب مسدس لها لتنفيذ العملية".

وأضافت المديرية، في بيانها، أن "هذه العملية تأتي بعد هروب المتهمة من دارها لثلاثة أيام، وتوفر شكوك حولها"، مشيرةً إلى أنه "بعد بذل الجهود والتحري عنها وجمع المعلومات ومقاطعتها مع خلية الصقور واستخبارات الشعب، تم التوصل إلى مكان وجودها".

وأكدت أنه "بعد أخذ الموافقات الرسمية تم القبض عليها وبرفقتها المتهم الآخر، حيث اعترفا صراحةً أثناء التحقيق بقيامهما بالتخطيط لقتل المجني عليه وجلب سلاح الجريمة من قبل المتهم العشيق وإعطائه للزوجة المتهمة لتقوم بإطلاق النار على زوجها من الخلف بينما كانوا يحتسون الخمر معاً داخل سيارة في منطقة نائية على طريق سريع".

وتم تقرير توقيفهما على ذمة القضية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما إلى القضاء؛ لينالا جزاءهما العادل، بحسب بيان المديرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"

"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"