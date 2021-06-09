أمانة الطائف تطرح 8 فرص استثمارية جديدة

★ ★ ★ ★ ★

شراء كراسات الشروط عبر "بلدي" و"فرص"

طرحت أمانة الطائف ثمان فرص استثمارية متنوعة، عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين وتطوير الخدمات الاستثمارية، وضمان جودة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءاتها.

وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم.

ومن هذه الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة محور بالطريق الدائري بالهدا بعرض 50 متراً مربعاً، وبمساحة 85 ألف متر مربع، وتختص بأنشطة (المرافق العامة، منتزه)، كما طرحت مشروع إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة الطيور بحديقة الملك عبدالله، وإنشاء وتشغيل وصيانة الأرض الواقعة بشارع الجيش (تجاري ترفيهي)، بمساحة تناهز 47 ألف متر مربع، وتشغيل وصيانة وتوريد دراجات رياضية حول حديقة الردف الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتشغيل وصيانة كشك بحديقة الريان بوادي وج، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 2 بحديقة الفيصلية، وتشغيل وصيانة الكشك رقم 4 بحديقة الفيصلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك بحديقة فرحة وطن.

وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة "بلدي"، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية "فرص"، والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية، علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض والعطاءات هو 27 يوليو القادم، عداً مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة واستثمار الأرض الواقعة بشارع الجيش، والذي حدد آخر موعد لاستقبال العرض يوم 10 أغسطس المقبل.