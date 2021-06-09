تنقّل دون حجر أو اختبار.. البرلمان الأوروبي يعتمد "جواز سفر كوفيد-19"

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اليوم وبعد موافقة 546 صوتاً مقابل 93 فيما امتنع 51 نائباً عن التصويت

وافق نواب الاتحاد الأوروبي على شهادة سفر جديدة؛ تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية، دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا.

وقد جاء اعتماد اللوائح الجديدة التي تحكم شهادات اللقاح في تصويتين بالبرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ بفرنسا اليوم الأربعاء.

وتقرر تمرير القواعد الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي بعد موافقة 546 صوتاً مقابل 93، وامتنع 51 نائباً عن التصويت.

ووافق 553 نائباً على القواعد الخاصة بالأشخاص من خارج الكتلة الأوروبية مقابل رفض 91 وامتناع 46 عن التصويت.

ويحتاج هذا التصويت إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يعتبر إجراء شكلياً.

وبحسب "أسوشيتيد برس"، فإنه ابتداءً من الأول من يوليو ولمدة 12 شهراً، تكون جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بالاعتراف بشهادة اللقاح.

ومن المقرر إصدار الشهادات مجاناً، وتشهد على أن الشخص أما قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس، أو أنه قد تم اختباره مؤخراً، وجاء الاختبار سلبياً أو أنه تعافى من المرض.

وتهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ قطاع السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر بعد الصيف الماضي؛ بسبب قيود كورونا.

وقادت وجهات السفر الرئيسة مثل اليونان حملة للحصول على الشهادة التي ستقدم بشكل سريع على شكل ورقي ورقمي.

يُذكر أن فكرة اعتماد "جوازات سفر كورونا" أثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تمييز أو أن يعرض للخطر البيانات الشخصية الخاصة بأصحاب هذه الجوازات.

الاتحاد الأوروبي