فيديو..انهيار أرضي مفاجئ يبتلع سيارات بمستشفى بالأراضي المحتلة

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مخاوف من انهيارات إضافية.. وشرطة الاحتلال الإسرائيلي باشرت الموقع

ابتلع انهيار أرضي بعض السيارات في مواقف المركز الطبي الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة الانهيار الأرضي بموقف السيارات.

ونشر مستشفى "شعاري تسيديك"، انهيار جزء من موقف السيارات في حفرة عميقة مع تصاعد سحب من الغبار.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار الموقف كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول بسلطات الاحتلال الإسرائيلية وفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم: الشرطة وقوات الإنقاذ موجودة في المكان، وفي هذه المرحلة هناك خوف من انهيار أجزاء إضافية من الموقف، وتعمل قوات الشرطة على إبعاد الناس لتحقيق أقصى درجات الأمان.