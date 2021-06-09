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قال: بإمكان جميع الأديان أن تتشارك حوارًا بناءً حول كيفية تحسين العالم

ثمّن الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة "ميغيل موراتينوس"، دور المملكة في صنع حوار بين الأديان لحل الصراعات.

وقال موراتينوس خلال تواجده بالرياض: إن مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ له دور مهم جدًّا، وهناك شراكة على مستوى عالٍ جدًّا، ونمضي قدمًا في ملفات عديدة.

وأضاف "موراتينوس": منذ يومي الأول عندما بدأت محاميًا في الأمم المتحدة، ونحن نطور المبادرات المهمة جدًّا، وعندما كانت السعودية تستضيف قمة مجموعة العشرين وكانت هناك أمور متعلقة بكوفيد 19؛ هناك ملفات عديدة تناقشنا فيها ومن بينها حوار الحضارات والأديان، وأكدنا أنه من خلال الأدوات الحوارية والسياسية المختلفة؛ بإمكان الأديان المختلفة الكاثوليكية والهندوسية وما إلى ذلك والأديان المختلفة، أن تتشارك حوارًا بناءً حول كيفية تحسين العالم من حولنا؛ باعتبار أن المركز شريك مهم جدًّا بالنسبة للأمم المتحدة، والآن هناك فعاليات عديدة نحن بصددها ونرتب لمنتديات عدة الآن في أيام العشر القليلة القادمة، ونخطط لإيجاد نوع من خارطة طريق للنظر في مختلف الخلافات والصراعات المختلفة في العالم.

وتابع: "العالم يرى دور المملكة عن كيفية إيجاد حوار بناء والتقريب بين الثقافات والأديان، وأعتقد أنه علينا أن نقدّر دور السعودية، وهذا حصل مرتين خلال السنين الماضية".

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد استقبل في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل موراتينوس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراضُ دور المملكة الدولي في دعم الحوار بين الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، كما تَطَرّق الجانبان إلى جهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد"، وما يقوم به عمل حثيث في ترسيخ الحوار والتعايش بين شعوب العالم، كما تناول الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين المملكة والأمم المتحدة بمختلف المجالات، ومن أبرزها دعم الحوار بين الحضارات.