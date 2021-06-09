أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية

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"فاستلي" اعتذرت.. أثار تساؤلات حول الاعتماد على عدد قليل من شركات البنية التحتية

كشفت شركة "فاستلي"، التي تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى العالم هذا الأسبوع، أن ما حدث يرجع إلى خلل أصاب برمجياتها عندما غيّر أحد عملائها إعداداته.

وأثار العطل الذي حدث، الثلاثاء، تساؤلات حول اعتماد خدمة الإنترنت على عددٍ قليلٍ من شركات البنية التحتية.

وأدت مشكلة "فاستلي" إلى تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية، منها مواقع إخبارية مثل "الغارديان ونيويورك تايمز، ومواقع للحكومة البريطانية وريديت وأمازون".

ووفق رويترز، قالت الشركة في تدوينة كتبها نيك روكويل؛ كبير مسؤولي الهندسة والبنية التحتية بالشركة: كان هذا الانقطاع واسع النطاق وشديداً، ونأسف حقاً لتأثيره في عملائنا وكل مَن يعتمد عليهم، وكان من الواجب توقّع حدوث المشكلة.

وتشغل "فاستلي" مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع إستراتيجية حول العالم؛ لمساعدة العملاء على نقل المحتوى وتخزينه بالقرب من المستخدمين النهائيين بسرعة وأمان.

وأفادت تدوينة الشركة بتسلسل زمني للأحداث ووعدت بفحص وشرح سبب الإخفاق في رصد الخلل في البرمجيات.