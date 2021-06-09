أخبار عاجلة

أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع العالمية

Print
أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع العالمية
"فاستلي" اعتذرت.. أثار تساؤلات حول الاعتماد على عدد قليل من شركات البنية التحتية

أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب

كشفت شركة "فاستلي"، التي تقف وراء انقطاع خدمة الإنترنت على مستوى العالم هذا الأسبوع، أن ما حدث يرجع إلى خلل أصاب برمجياتها عندما غيّر أحد عملائها إعداداته.

وأثار العطل الذي حدث، الثلاثاء، تساؤلات حول اعتماد خدمة الإنترنت على عددٍ قليلٍ من شركات البنية التحتية.

وأدت مشكلة "فاستلي" إلى تعطل مواقع ذات معدلات زيارة عالية، منها مواقع إخبارية مثل "الغارديان ونيويورك تايمز، ومواقع للحكومة البريطانية وريديت وأمازون".

ووفق رويترز، قالت الشركة في تدوينة كتبها نيك روكويل؛ كبير مسؤولي الهندسة والبنية التحتية بالشركة: كان هذا الانقطاع واسع النطاق وشديداً، ونأسف حقاً لتأثيره في عملائنا وكل مَن يعتمد عليهم، وكان من الواجب توقّع حدوث المشكلة.

وتشغل "فاستلي" مجموعة من الخوادم الموزعة في مواقع إستراتيجية حول العالم؛ لمساعدة العملاء على نقل المحتوى وتخزينه بالقرب من المستخدمين النهائيين بسرعة وأمان.

وأفادت تدوينة الشركة بتسلسل زمني للأحداث ووعدت بفحص وشرح سبب الإخفاق في رصد الخلل في البرمجيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية

أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية

أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية

أحدهم عبث بالإعدادات.. الكشف عن سبب "العطل المفاجئ" في المواقع الإخبارية العالمية