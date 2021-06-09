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أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية»
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد»
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:38 مساءً
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بيع منه بقيمة مليون دولار خلال 12 دقيقة.. إليكم فستان القيلولة
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 09 يونيو 2021 12:16 مساءً
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