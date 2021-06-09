تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية»
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد»
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:46 مساءً
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:38 مساءً
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
قرية الحيوانات الأليفة.. هادى درس الهندسة وأسس حديقة تقوم على حرية الحيوان
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 09 يونيو 2021 11:53 صباحاً
140
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:27 مساءً
بعد قرار حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. احذروا هذه التطبيقات سيئة السمعة وتقودك إلى السجن
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 23 يونيو 2021 04:27 مساءً
حيوان الالباكا يخطف أنظار وقلوب زوار حديقة الحيوان و صوفه الأغلى في العالم
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 23 يونيو 2021 02:56 مساءً
جريت 17 متر في ثانيتين.. حمادة طلبة يكشف إنقاذه التاريخي أمام نيجيريا
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 23 يونيو 2021 02:56 مساءً
السابق
شاهد كواليس خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة بنها
التالى
لو بتشرب شاي بالنعناع وتلبس ضيق إلحق نفسك ???? مرض قاتل يهدد حياتك
Tweets by @3yonNews