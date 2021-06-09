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إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة

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إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة
جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة

إغلاق مقهيين يعملان دون تصريح بشرائع مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، خلال جولاتها التفتيشية، مقهيين يعملان دون تصريح ضمن نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية قامت بعدة جولات ميدانية على المطاعم والمقاهي بالمنطقة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة التي وضعتها الأمانة، ومن أبرزها وجود المعقمات وقياس درجة الحرارة عند البوابات ونظافة المكان وعدم السماح بالدخول إلا بلبس الكمامة والتباعد بين مرتادي المطاعم والمقاهي.

وأسفرت الجولات عن إغلاق مقهيين يعملان دون ترخيص، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على الأنشطة كافة، داعيةً الى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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