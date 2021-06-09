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لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً

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لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. النفط ترتفع و"برنت" فوق الـ 72 دولاراً
في الوقت الذي تبدّدت فيه احتمالات عودة إمدادات إيرانية عقب تصريحات أمريكية

لقاح وسفر ومؤشرات طلب قوي.. أسعار النفط ترتفع و

ارتفعت النفط للجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبدّدت احتمالات عودة إمدادات إيرانية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019، وارتفع برنت واحداً في المائة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قالت مارجريت يانج؛ الخبيرة لدى "ديلي فيكس" ومقرها سنغافورة، "يبدو أن تحسن توقعات الطلب يعزّز أسعار النفط الخام، إذ إن النجاح في طرح اللقاح، وموسم الرحلات في الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا، يواصلان دعم الطلب على الوقود".

وقال محللو "أيه.إن.زد" للأبحاث، في مذكرة، إن بيانات حديثة لحركة المرور تشير إلى أن المسافرين يتحركون على الطرقات مع تخفيف القيود، مشيرين إلى بيانات لتوم توم تُظهر أن الازدحام المروري في 15 مدينة أوروبية بلغ أعلى مستوياته منذ بدء جائحة .

وأمس الثلاثاء، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يبلغ نمو استهلاك الوقود هذا العام في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك في العالم للنفط، 1.49 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من توقع سابق عند 1.39 مليون برميل يومياً.

وفي مؤشر إيجابي آخر، تظهر بيانات للقطاع أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال مصدران بالسوق نقلاً عن بيانات، إن معهد البترول الأمريكي ذكر أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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