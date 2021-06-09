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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:38 مساءً
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
حملات لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء للاجئين الذين رفضت إدارة ترامب طلباتهم
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا
-
الأربعاء 23 يونيو 2021 05:32 مساءً
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام"
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الأربعاء 23 يونيو 2021 05:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بين "فيس تايم" ومحفظة آبل.. هذه آخر تحديثات نظام تشغيل آبل iOS 15
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 09 يونيو 2021 09:16 صباحاً
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