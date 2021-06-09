مدينة سعودية سجلت ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم.. المسند: الـ7 أيضًا سعودية

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المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر تنبيهًا أمس بتعرضها لموجة طقس حارة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة درجة 48م.

وأضاف: #المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 و#وادي_الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبّه أمس، من موجة طقس حارة على محافظتيْ بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت العاشرة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء أمس.