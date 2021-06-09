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نصر الله يرفض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان ويقدم علاجا للأزمة

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بيروت- سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء: "لا زلنا ضد هذا الأمر (الانتخابات المبكرة)؛ واللجوء إليه مضيعة للوقت لأن المشهد السياسي لن يتغير وهو إلهاء للناس عن الاستحقاقات التي تشغلهم ليلا ونهارا".

© AFP 2021 / -

وتوجه إلى القوى السياسية الداعية إلى انتخابات مبكرة بالقول: "بدل التحدث عن إجراءات نيابية مبكرة، فلتتفضل وتشكل حكومة. أغلب الذين يدعون لانتخابات نيابية مبكرة ينطلقون من حسابات حزبية فئوية، لا علاقة لها بالوطن والشعب".

وحول أزمة تشكيل ، قال نصر الله: "نحن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونقف إلى جانبه، ويجب عدم اليأس ومواصلة العمل ويجب دائما أن يسمع المعنيون صوت الناس الذين يدعون إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت".

وتابع: "وأن يشاهدوا بألم [المعنيون] طوابير السيارات على محطات الوقود ومعاناة الناس الذين سيفقدون ساعات الكهرباء، وأن يشاهدوا بألم وحزن وخوف فقدان الدواء من الصيدليات وأن يشاهدوا القلق بعيون الناس من فقدان المواد الغذائية الأساسية، وأن يضعوا هذا المشهد الإنساني أولا قبل الاعتبارات السياسية".

وأردف بالقول إن لبنان أمام أزمة كبيرة، وإن هناك أزمة إضافية للمعاناة هي الأداء الرسمي الضعيف في كل الملفات، فبدلا من انتظار أيام لتأمين المال للفيول [الوقود] كان يمكن المسارعة إلى ذلك وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية.

ويعاني لبنان أزمة حادة في الكهرباء والوقود، اضطرت المواطنين للانتظار ساعات طوال يوميا أمام محطات البنزين لتزويد سياراتهم بالوقود.

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