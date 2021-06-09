أخبار عاجلة

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي -
مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية -
الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء للاجئين الذين رفضت إدارة ترامب طلباتهم -
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا -
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده -
أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي -
رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري -
البنك المركزي يعلن مد العمل بـ7 قرارات لمواجهة تداعيات كورونا (تعرف عليها) -
رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

Print

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، اليوم الثلاثاء، بأن الكابينت الإسرائيلي قرر تأجيل "مسيرة الأعلام" التي كان مقررا إجراؤها الخميس المقبل، دون تحديد مسارها الجديد.

وأكدت "صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية" أن الكابينيت وافق على تأجيل مسيرة الأعلام إلى ما بعد التصويت على الإسرائيلية الجديدة، يوم الأحد المقبل، في الكنيست، على أن تجرى الثلاثاء المقبل، دون تحديد مسارها في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت "القناة الـ12 العبرية" بأن الشرطة الإسرائيلية ألغت مسيرة كان يخطط لتنظيمها مستوطنون في القدس الشرقية، مرورا بالأحياء العربية والإسلامية بالمدينة، تحت مسمى "مسيرة الأعلام".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "في أعقاب المنشورات المختلفة المتعلقة بمسيرة الأعلام في القدس - بعد تقييم الوضع الليلة الماضية، والاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين ممثلي شرطة إسرائيل والمنظمين، تقرر أنه بعد تنسيق الأطراف لموعد ومخطط المسيرة بين العناصر المختلفة سترفع الشرطة توصيتها إلى المستوى السياسي".

وأوضحت الشرطة أنه "بالمسار الحالي والتاريخ الذي أعلن، لن يتم الموافقة على الحدث. إذا قرر المنظمون تغيير المخطط والتاريخ، فسيتم بحث الموضوع كالمعتاد".

والسبت الماضي، حذر زعيم حركة حماس بقطاع غزة، يحيي السنوار، إسرائيل من "الاعتداء مجددا على المسجد الأقصى، مضيفا أن "المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس الاحتلال لو عاد لذلك".

وعما يمكن أن تسببه تلك المسيرة أكد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "مسيرة الأعلام" سوف تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تعيد إشعال القدس.

وكان من المقرر أن تنطلق المسيرة التي يحمل المشاركون فيها الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية مرورا بباب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها