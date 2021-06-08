ينطلق غداً.. "الإسلامية" تستعرض مشاريعها في معرض مكة الرقمي

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ركن تقني لإطلاع الزوار على ما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن والعناية ببيوت الله

‬تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة مكة المكرمة في معرض مشاريع المنطقة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان) والفعاليات المصاحبة به، والتي سيتم تدشينها يوم غد الأربعاء بتشريف ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وعدد من الأمراء والوزراء وذلك في قبّة جدة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الوزارة ستستعرض عدداً من مشاريعها النموذجية التي نفذتها بمنطقة المشاعر المقدسة والمواقيت والتي تجسد رسالتها السامية في خدمة ضيوف الرحمن والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وبيّن الدكتور "الخامري" أن الفرع سيعرف الزوار من خلال عروض مرئية في ركنه بالمعرض الأعمال والمشاريع والبرامج التي نفذت والجاري تنفيذها؛ لإطلاع الزائرين على الجهود التي تبذلها تحقيقًا لرسالتها وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية 2030.

وأشار "الخامري" إلى أن المشاركة بالمعرض تأتي بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتنوير زوار المعرض حول الجهود التي تقدمها الوزارة تماشياً مع الدعم اللامحدود الذي تجده من القيادة الرشيدة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والتسيير عليهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

يُذكر أن المعرض يتضمن عروضًا عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عامًا، وسيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، منها إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد بالإضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى التي تمّ تنفيذها في محافظات المنطقة بدعم غير محدود من قيادة هذه البلاد، وسيتم عرض المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية والتي تتلاءم ورؤية المملكة 2030.