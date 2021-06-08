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"المظالم" يطلق خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

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"المظالم" يطلق خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية "المظالم" يطلق خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
عبر منصة معين الرقمية ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى

أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية عبر منصة معين الرقمية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى.

وتتيح الخدمة تقديم طلب تنفيذ مقدم من جهة إدارية أمام المحاكم الإدارية بشكل إلكتروني وفقًا للمواد والإجراءات النظامية.

كما يمكن متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه؛ توفيرًا للوقت والجهد.

وتأتي هذه الخدمة لرفع كفاءة العمل القضائي رقميًا من خلال مخرجات متقدمة، بما يحقق رضا المستفيدين من خلال الخدمات التي وفرتها منصة معين الرقمية، تيسيرًا لإجراءات نظر الدعاوى، بما يعزز كفاءة الإنجاز المتواصل لمرفق القضاء الإداري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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