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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجدًا في 3 مناطق

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجدًا في 3 مناطق "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 11 مسجدًا في 3 مناطق
بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 11 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 122 يوماً 1520 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي تم تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة نجران.

وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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