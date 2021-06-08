أخبار عاجلة

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" -
"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير" -
«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤولان استخباريان يتهمان إيران بالعمل على تأجيج الصراع الداخلي في أمريكا

Print
مسؤولان استخباريان يتهمان إيران بالعمل على تأجيج الصراع الداخلي في أمريكا مسؤولان استخباريان يتهمان إيران بالعمل على تأجيج الصراع الداخلي في أمريكا
تنشر معلومات كاذبة في أعقاب الأحداث الكبرى في البلاد

مسؤولان استخباريان يتهمان إيران بالعمل على تأجيج الصراع الداخلي في أمريكا

نقلت مجلة "تايم" عن اثنين من مسؤولي المخابرات الأميركية أن العناصر التابعة للنظام الإيراني يكثفون حملاتهم الاستخباراتية في الفضاء الافتراضي لتأجيج الصراع الداخلي الأميركي في الولايات المتحدة، بحسب ما أورد موقع "إيران انترناشونال" اليوم (الثلاثاء).

وبيّن المسؤولان الاستخباريان أنه خلال العام الماضي كثفت آلاف الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تتبع النظام الإيراني؛ جهودها لنشر معلومات كاذبة في أعقاب العديد من الأحداث الكبرى في الولايات المتحدة، بما في ذلك جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإعلان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في 14 أبريل (نيسان)، وحكم إدانة ديريك شوفين بقتل جورج فلويد في 20 أبريل، والحرب التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية التي بدأت في 10 مايو (أيار).

وأضافا أنه في حين أن جهود للتدخل في انتخابات 2016 و2020، وتقويض الثقة في الديمقراطية الأميركية موثقة جيدًا، لا يعرف الكثير عن الجهود الإيرانية المتزايدة لزرع الفتنة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم المسؤولان إيران بأنها كانت وراء جهود ترهيب الناخبين الديمقراطيين في الأسابيع التي سبقت الانتخابات من خلال إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني من حسابات تزعم أنها جماعة "براود بويز" المؤيدة لدونالد .

وأشارا إلى أن نفس الشبكة من العملاء الإيرانيين وزعوا مقطع بمزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

فيديو سقوط سيارة من فوق جسر.. شاهد ما حدث لرجل يتناول الطعام

15 محطة.. تعرف على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق (فيديو)

15 محطة.. تعرف على معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق (فيديو)