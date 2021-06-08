أخبار عاجلة

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" -
"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير" -
«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ختام معسكره الخارجي.. الأخضر تحت 20 عامًا يكسب البوسنة

Print

في ختام معسكره الخارجي.. الأخضر تحت 20 عامًا يكسب البوسنة

كسب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي جاءت على هامش المعسكر الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبد الله رديف من ركلة جزاء سجلها في الوقت الإضافي من شوط المباراة الأول.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، سليمان هزازي، محمد الدوسري، محمد سليمان، عبد العزيز الفرج، مصعب الجوير، عبد الملك العييري، عبد العزيز العليوة، ماجد دوران، صهيب الزيد، عبد الله رديف.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها عدة معسكرات إعدادية؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

في ختام معسكره الخارجي.. الأخضر تحت 20 عامًا يكسب البوسنة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي