أخبار عاجلة

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني -
بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف" -
مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية -
"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية -
رسمياً.. "فيسبوك" تطلق خدمتها المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس" -
"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير" -
«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحسين تقاطعات وتركيب حواجز.. "النقل" تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال مايو

Print
تحسين تقاطعات وتركيب حواجز.. "النقل" تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال مايو تحسين تقاطعات وتركيب حواجز.. "النقل" تنفذ العديد من أعمال السلامة خلال مايو
إضافة إلى صيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية و" القطط" و"الدهانات"

تحسين تقاطعات وتركيب حواجز..

نفذت وزارة النقل خلال شهر مايو الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة فيها، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (3) تقاطعات، وتنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (24.4) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (67) كيلومتراً، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (333) لوحة، إضافة إلى العيون الأرضية (عيون القطط) في أكتاف الطرق بعدد (30,983) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال (44) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز الدورانية بطول (4,3) كيلومترات.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية إلى سيف زاهر: «هل الجميع عيونهم حمراء؟»

رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية إلى سيف زاهر: «هل الجميع عيونهم حمراء؟»

منطقة «سور مجرى العيون» بعد تشطيب عدد من العمارات

منطقة «سور مجرى العيون» بعد تشطيب عدد من العمارات

"سعود الطبية" تحذّر من مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس على العيون

"سعود الطبية" تحذّر من مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس على العيون

"سعود الطبية" تحذّر من مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس على العيون

"سعود الطبية" تحذّر من مخاطر التعرُّض لأشعة الشمس على العيون