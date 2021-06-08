إنفاق السعوديين على السياحة بالخارج يتراجع 67.7% خلال عام 2020

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مباشر - السيد جمال: سجل إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة تراجعا خلال عام 2020 بنسبة 67.7% على أساس سنوي؛ بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتأثيرها على حركة الطيران والسفر عالميا، مما أسفر عن تعليق المملكة رحلات الطيران الدولية.

وتراجع إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية بواقع 46.11 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في عام 2020، إلى 21.97 مليار ريال (5.86 مليار دولار)، مقارنة مع 68.08 مليار ريال (18.15 مليار دولار) في العام 2019، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند للتقرير السنوي للبنك المركزي السعودي وبيانات وزارة السياحة.

وأطلقت السعودية، في السنوات الأخيرة، عددا من المشاريع السياحية بالمملكة؛ في خطوة لغرض تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي.

وتأثر إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة في عام الجائحة؛ بانخفاض حجم الإنفاق على قضاء العطلات والتسوق بنسبة 76.96% إلى 9.39 مليار ريال (2.5 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 40.77 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في العام 2019، فيما هبط الإنفاق على الرحلات الخاصة بزيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 49.6% إلى 11.98 مليار ريال (3.19 مليار دولار)، مقابل 23.78 مليار ريال (6.34 مليار دولار) في العام السابق.

وكانت دول الخليج العربية المقصد الأبرز للسعوديين في عام 2020 لغرض السياحة؛ بواقع 1.99 مليون رحلة، يليها دول الشرق الأوسط (باستثناء دول الخليج العربية) بـ 1.46 مليون رحلة، ثم دول جنوب آسيا بـ779 ألف رحلة، وأوروبا بواقع 239 ألف رحلة، ودول أفريقيا بـ 215 ألف رحلة، ودول شرق آسيا والمحيط الهادي 125 ألف رحلة، و30 ألف رحلة لدول أمريكا الشمالية والجنوبية.

إنفاق السعوديين على السياحة بالداخل

وعلى مستوى السياحة المحلية، أنفق السعوديين 43.3 مليار ريال (11.55 مليار دولار) على السياحة داخل المملكة خلال عام 2020، مقارنة مع حجم الإنفاق في العام السابق بواقع 61.2 مليار ريال (16.32 مليار دولار).

وتراجع إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية خلال عام الجائحة لأقل مستوى في 6 سنوات؛ منذ إنفاق 43 مليار ريال (11.47 مليار دولار) في عام 2014، علما بأن الإنفاق بلغ 48.4 مليار ريال (12.91 مليار دولار) في 2015، و55.4 مليار ريال (14.77 مليار دولار) في 2016، و46.1 مليار ريال (12.29 مليار دولار) في 2017، و48.1 مليار ريال (12.83 مليار دولار) في 2018.

وتركز إنفاق السعوديين على السياحة بالدخل في قضاء العطلات والتسوق بقيمة 23.19 مليار ريال (6.18 مليار دولار)، يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 11.07 مليار ريال (2.95 مليار دولار)، ثم الأغراض الدينية بـ 5.46 مليار ريال (1.46 مليار دولار).

وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين السعوديين بالداخل في عام 2020 نحو 42.1 مليون رحلة، مقابل 47.8 مليون رحلة في العام السابق، بانخفاض نسبته 11.9%، فيما تراجع عدد الليالي 15% إلى 228.5 مليون رحلة، مقارنة مع 268.8 مليون رحلة في العام 2019.

وكانت أغلب رحلات السعوديين في العام الماضي إلى منطقة مكة المكرمة؛ بواقع 9.88 مليون رحلة، يليها الرياض بواقع 6.83 مليون رحلة، ثم المدينة المنورة بـ 5.6 مليون رحلة.

65.3 مليار ريال إنفاق السعودية على السياحة بالداخل والخارج

وبلغت قيمة ما أنفقه السعوديون على السياحة بالداخل والخارج خلال العام 2020 نحو 65.3 مليار ريال (17.41 مليار دولار)، مقابل 129.3 مليار ريال (34.48 مليار دولار) في العام السابق، لتتراجع بنسبة 49.5%.

وانخفض عدد رحلات السعوديين في العام 2020 بنسبة 29.8% على أساس سنوي؛ إلى 46.9 مليون رحلة سياحية بالداخل والخارج، مقابل 66.8 مليون رحلة في العام السابق.

وتراجع عدد الليالي السياحية إلى 323.4 مليون ريال، مقابل 561.9 مليون ريال في العام 2019، بانخفاض نسبته 42.4%.

وعلى مستوى إجمالي الإنفاق السياحي بالسعودية (إنفاق المواطنين والوافدين)، بلغ 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في عام 2020، مقابل 164.6 مليار ريال (43.89 مليار دولار) في العام السابق، بتراجع نسبته 61.5%.

وتقلص إنفاق سياح الخارج على السياحة بالسعودية خلال عام 2020 بنسبة 80.56% على أساس سنوي؛ إلى 20.1 مليار ريال (5.36 مليار دولار)، مقابل 103.4 مليار ريال (27.57 مليار دولار) في عام 2019.

وتركز إنفاق السياحة الوافدة للمملكة في عام 2020 على الأغراض الدينية بقيمة 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار)، يليه الأعمال والمؤتمرات بقيمة 3.39 مليار ريال (904.53 مليون دولار)، ثم على زيارة الأقارب والأصدقاء بواقع 2.48 مليار ريال (660 مليون دولار)، و1.93 مليار ريال (515.73 مليون دولار) على قضاء العطلات والتسوق.

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