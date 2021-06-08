"الاستئناف الجزائية" تحدد موعداً بديلاً للدعوى ضد أحد المتهمين

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في حالة عدم حضوره المحكمة ستصدر حكمها في الدعوى غيابياً

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم (1020269351)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد تم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/ 11/ 1442هـ.

ودعت المحكمة، المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.حكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة