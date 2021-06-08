أخبار عاجلة

«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ صامطة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

Print
تبرز أهمية توحيد الكلمة وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية

محافظ صامطة يدشن حملة

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا- ‏فكر آمن- لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر؛ بهدف تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقبال محافظ صامطة في مكتبه، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ أحمد بن محمد مطمي شريفي، حيث أشاد بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفعيل الحملات الوقائية والتوعوية في المجتمع.

واستمع محافظ صامطة من رئيس الهيئة لشرح مفصل عن أهداف الحملة وما تتضمنه من برامج هادفة توضح أهمية توحيد الكلمة، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، والحفاظ على أمن المجتمع والوطن، والتحذير من الفتن ومثيريها، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.

وأضاف "شريفي" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني، واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع المركز الإعلامي بمحافظة صامطة والجهات الحكومية والأهلية.

محافظ صامطة يدشن حملة

محافظ صامطة يدشن حملة

محافظ صامطة يدشن حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

هيئة المتاحف تدشن موقعها الإلكتروني

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

بالصور.. إزالة بسطات عشوائية ومخالفة انتشرت "شفا الطائف"

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يبحث الفرص الاستثمارية مع هيئة الصناعات العسكرية

"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية

"معادن الذهب" ومستشفى محافظة المويه تفعلان دور الشراكة المجتمعية