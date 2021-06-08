محافظ صامطة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

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تبرز أهمية توحيد الكلمة وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية

دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم الثلاثاء، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا- ‏فكر آمن- لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر؛ بهدف تعزيز الأمن الفكري، وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقبال محافظ صامطة في مكتبه، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ أحمد بن محمد مطمي شريفي، حيث أشاد بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تفعيل الحملات الوقائية والتوعوية في المجتمع.

واستمع محافظ صامطة من رئيس الهيئة لشرح مفصل عن أهداف الحملة وما تتضمنه من برامج هادفة توضح أهمية توحيد الكلمة، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية، والحفاظ على أمن المجتمع والوطن، والتحذير من الفتن ومثيريها، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.

وأضاف "شريفي" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني، واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع المركز الإعلامي بمحافظة صامطة والجهات الحكومية والأهلية.