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"القدية": انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات

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"القدية": انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات "القدية": انتهاء الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات
يعدّ واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه

أعلن مشروع القدية الانتهاء من الأعمال التمهيدية وتسوية الأرض في موقع القدية لبدء أعمال الإنشاءات.

وقال المشروع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: إن أعمال الخرسانة بلغت 30.000 م3، التسوية 10 ملايين م3، نقل 575 شجرة من الأشجار المعمرة، فيما بلغت أعمال الحديد 4.400 طن.

ويعدّ مشروع القدية الترفيهي، واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.

ويتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "القدية الترفيهي" الذي يقع على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا، خلال العام 2022، في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسة، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.

وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد تمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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