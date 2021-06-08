هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج "صنّاع الأفلام"

★ ★ ★ ★ ★

لدعم المواهب الإبداعية وتنمية شغفهم والارتقاء بمهاراتهم

أعلنت هيئة الأفلام، اليوم، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج صنّاع الأفلام بالتعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات العالمية؛ لدعم وتطوير المواهب الإبداعية، وتنمية شغفهم والارتقاء بمهاراتهم في سماء فن صناعة الأفلام السينمائية.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/film_talents.

وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج إقامة عدد من الدورات التدريبية، ومن أبرزها: مقدمة في الفيلم الوثائقي، مونتاج الفيلم الوثائقي، فيلم من غير كاميرا، الاستخدام المتقدم للكاميرا واللقطة المشهدية، العمل مع الممثلين، دورة تصميم الإنتاج، إنتاج المؤثرات البصرية، أساسيات أفلام الأنيميشن ثلاثية الأبعاد، أساسيات الإدارة في الإنتاج السينمائي، خطوط الإنتاج لمديري الإنتاج، ما هي المحاسبة في الإنتاج، أساسيات المحاسبة في الإنتاج، التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، ويأتي من أبرزها: Le Femis، London Film School، National Film & Television School (NFTS).

وراعت هيئة الأفلام في تصميم البرنامج ثراءه وتنوّعه، وشموليّة بناء وإعداد المشارك؛ بحيث تغطّي كل المجالات المتعلّقة بعالم صناعة الفيلم، وذلك اتساقاً مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي في المملكة.

ودعت الهيئة الراغبين والمهتمين بصناعة الأفلام إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج للحصول على أعلى المستويات من التدريب والتأهيل على يد ذوي الخبرة من المحترفين والمختصين في هذا المجال.

وكانت هيئة الأفلام قد أطلقت برنامج صنّاع الأفلام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" وبدعمٍ من وزارة الثقافة، بهدف اكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها من خلال توفير برامج تدريبية مكثفة وورش شاملة، لإحداث قفزة نوعية في صناعة الأفلام المحلية والارتقاء بها وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى تعزيز شغف الجمهور بقطاع الأفلام وتشجيعهم؛ ليخطوا خطواتهم الأولى نحو إشباع هذا الشغف.هيئة الأفلام