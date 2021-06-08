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قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"

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قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس" قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"
كان يوزع المشروب مجانًا خلال المواجهات التي شهدتها المدينة

قوات الاحتلال تقبض على صاحب كوكتيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة صاحب متجر للمشروبات، اشتهر بتقديم خلطة كوكتيل باسم "انتفاضة القدس" خلال الأحداث الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم توقيف صاحب المتجر على خلفية الاشتباه بـ"إدارته عملاً تجاريًا دون ترخيص، والتهرب الضريبي".

وقالت إن من بين أسباب اعتقال الرجل الفلسطيني أنه كان يوزع كوكتيلاً مجانيًا أطلق عليه "انتفاضة القدس" خلال المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة قبل أسابيع، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "نوعًا من تأجيج الأوضاع".

جدير بالذكر أن الموقوف يبلغ عمره 27 عامًا ويسكن في جبل المبكر في القدس الشرقية، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشخص المعني هو طارق عثمان.

ويملك عثمان متجرًا للمشروبات في جبل المبكر، وله صفحة على "فيسبوك" يتابعها عشرات الآلاف، كما ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد ظهر في أحد الفيديوهات هو يعد كميات كبيرة من كوكتيل خاص تحت اسم "انتفاضة القدس" لتوزيعها على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس، التي كانت مسرحًا للمواجهات.قوات الاحتلال الإسرائيلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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