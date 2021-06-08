حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب "أنفلونزا الطيور"

★ ★ ★ ★ ★

"الغذاء والدواء": بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق "Landes" و"Pyrenees-Atlantiques" و"Gers" في جمهورية فرنسا؛ بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.

واستثنت من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً والكفيلة بالقضاء على فيروس أنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

ويأتي القرار إلحاقًا لقرار الهيئة رقم (14280/ق) وتاريخ 20/ 5/ 1442هـ، بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة "AINT GEOURS DE MAREMNE" في جمهورية فرنسا؛ بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.الهيئة العامة للغذاء والدواء