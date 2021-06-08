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أمانة الشرقية تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت 1500 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق 12 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1508 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 88 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات بالأمانة "940" 21 بلاغاً، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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