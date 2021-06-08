★ ★ ★ ★ ★

عقب تعطل العديد من مواقع الإنترنت بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن عودة العمل لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت؛ وذلك عقب أعطال واسعة ضربت مواقع حكومية وإخبارية عالمية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن وجود خلل في شركة خدمات سحابية، قد يكون السبب في عطل مواقع إنترنت حول العالم؛ وفق "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت"، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الجارديان".