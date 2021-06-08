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جدة.. "عملية الـ 12 ساعة" تُغلق تمدداً شريانياً عملاقاً في رأس مريضة

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أجراها فريق طبي سعودي بـ "فيصل التخصصي".. عزل وتروية وتبريد

جدة..

نجح فريق طبي سعودي في إتمام عملية تجاوز شرياني لسيدة تبلغ من العمر 21 عاماً في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة.

العملية استمرت أكثر من 12 ساعة؛ حيث أوضح الدكتور محمد هاني عارف؛ استشاري جراحة الأعصاب أنه تمّ إجراء غلق تمدد شرياني عملاق على الشريان المغزلي عبر عزله جراحياً وعمل وصلة مباشرة من شرايين الفروة إلى شرايين الدماغ الداخلية لتروية الدماغ.

وأضاف، أن العملية تضمنت التبريد الداخلي للمريض، وقمع النشاط الدماغي، مشيراً إلى أن المريضة عادت إلى المنزل وهي تتعافى بشكل جيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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