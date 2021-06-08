أخبار عاجلة

«أغنى واحد هيدفع 40 جنيه».. رئيس «محلية النواب»: شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل -
محمد النني يشكر نادي وادي دجلة (صورة) -
بالأسماء.. قرار جمهوري ببعض التعينات في وزارة الخارجية وسفراء بالخارج (نص كامل) -
البنك المركزي يمد العمل بقرارات إعفاء العملاء من عمولات السحب من الـATM -
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

Print
غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا"

غداً.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، غداً الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبروتوكول احتفالات التخرج.

وأعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعاية أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.

وكان قد صدر مساء أمس الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من الذي أعدّته هيئة الصحة العامة "وقاية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش