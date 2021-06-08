درايفر تريت تعيّن مديراً قطرياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة

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أعلنت "درايفر تريت"، شركة الخدمات الاستشارية لقطاع البناء، عن تعيين جوليان هاسلام-جونز مديراً قطرياً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يتمتع جوليان بخبرة واسعة تمتد على مدار 20 عاماً في القطاع، عمل خلالها لصالح مجموعة من كبار المطورين والمقاولين والمؤسسات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وطوال هذه الفترة، شغل جوليان عدة مناصب تجارية وتعاقدية مع نخبة من المطورين والمقاولين والمستشارين في كلّ من المملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا والعراق وقطر والهند والجزائر والكويت والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم منذ أكثر من سبع سنوات. سمحت هذه التجارب الواسعة في تحويل جوليان إلى متخصص ماهر في مجال المطالبات التعاقدية ذات الصلة بالتمديد الزمني والتكلفة الإضافية، مستخدماً أنواعا مختلفة من العقود، مما أسفر عن إنجاز حسابات عالية القيمة و/أو معقدة بنجاح عبر مجموعة واسعة من المشاريع. وتشمل حافظة خبراته الكثير من مشاريع النفط والغاز الرئيسية كمشاريع "التصميم و التوريد والإنشاء" (EPC) في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. ومن المشاريع الأخرى التي نفّذها خلال مسيرته بعض المشاريع التابعة لوزارة الدفاع في المملكة المتحدة، والمدارس، والمكاتب، والمطارات، ومحطات المياه والطاقة المستقلة.

يحمل جوليان ماجستير في قانون البناء والتحكيم، وبكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف، وهو زميل في المعهد المعتمد للمحكمين الدوليين.

وقال جوليان في تعليقه على التعيين: "يسرّني للغاية الانضمام إلى فريق عمل ’درايفر تريت‘. أنا أتطلع بحماس إلى هذا الفصل التالي في مسيرتي المهنية، وإلى العمل مع مجموعة عالمية المستوى من الاستشاريين والخبراء وقادة الفكر في قطاعنا."

من جانبه، قال ديفيد ميريت، المدير الإداري، ورئيس قسم أعمال منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: "يعدّ جوليان إضافة رائعة إلى فريق العمل في ’درايفر تريت‘." وأضاف: "يسعدني الترحيب بجوليان إلى فريق ’درايفر تريت‘ المتنامي في الشرق الأوسط، فهو يتمتع بسمعة متميزة، وسجل حافل في مجال تقديم الخدمات المتواصلة إلى العملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في قطاع النفط والغاز. وأنا متحمّس للغاية لاستقباله في صفوفنا لقيادة عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة."