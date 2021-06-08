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تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية

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خطة شاملة تعمل عليها جهات تشمل إزالة التشوهات البصرية وتكثيف النظافة

تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية

أزالت جهات معنية بمحافظة ينبع، حظائر مخالفة ومظلات عشوائية مجاورة للحظائر؛ وذلك لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق.

هذا وقد نفذت محافظة ينبع بمشاركة البلدية والشرطة والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة، خطة شاملة لتطوير سوق الأغنام بالمحافظة والعمل على إزالة التشوهات البصرية وإزالة الحظائر المخالفة والمظلات العشوائية المجاورة للحظائر، وتمت إزالة الإحداثيات غير النظامية من البناء أو التشبيك، كما تمت صيانة الطرق الرئيسة المؤدية للسوق.

وتعمل بلدية المحافظة على تكثيف النظافة العامة بالسوق وتوفير بيئة صحية ومنع العشوائية والمحافظة على تطوير الشؤون الخدمية كافة بمنطقة سوق الأغنام.

تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية

تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية

تطوير سوق الأغنام بينبع.. إزالة حظائر ومظلات مخالفة وصيانة طرق مؤدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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