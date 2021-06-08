أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

68 مواطناً.. ضبط مخالفين لبيعهم حطباً محلياً لأغراض تجارية

Print
68 مواطناً.. ضبط مخالفين لبيعهم حطباً محلياً لأغراض تجارية 68 مواطناً.. ضبط مخالفين لبيعهم حطباً محلياً لأغراض تجارية
الأمن البيئي: بحوزتهم 58 متراً مكعباً وخضعوا للإجراءات النظامية

68 مواطناً.. ضبط مخالفين لبيعهم حطباً محلياً لأغراض تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، 68 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 58 متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر