أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة

Print
"النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة "النصار" يثمّن جهود مدير تعليم تبوك في رفع مستوى الأداء بالإدارة
أمين جائزة التميز يشيد بإشراف تعليم المنطقة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية

قدّم الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم د.صالح بن عبدالعزيز النصار، الشكر والتقدير للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، على دعمه وجهوده في رفع مستوى الأداء في الإدارة.

وأعرب "النصار" في خطاب شكر لمدير تعليم تبوك، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في تحقيق أهداف إدارة التعليم؛ منوهًا في خطابه بجهود أمين الإدارة موسى الحربي وفريق العمل، لتنفيذهم مهام الأمانة خلال العام الدراسي الماضي.

وتلقى "العمري" خطاب شكر وتقدير من الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز، أشادت من خلاله باهتمام ودعم مدير تعليم تبوك لتحقيق أهداف التميز من خلال تنفيذ مهام مركز التميز، والتنويه بجهود مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري وفريق العمل في المركز، إلى جانب جهودهم في الإشراف والمتابعة على الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية التي تستهدف فئات المجتمع التعليمي، وتشجع وتبرز الممارسات التعليمية المتميزة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر