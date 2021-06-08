الصندوق السيادي السعودي يعين نائبين للمحافظ ويقر الهيكل التنظيمي المحدّث

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الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين نائبين لمحافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان؛ وذلك بعد موافقة مجلس إدارته على الهيكل التنظيمي المحدّث للصندوق.

وقال الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، في بيان له، إنه تقرر تعيين كلا من تعيين تركي بن عبدالرحمن النويصر رئيس للإدارة العامة للاستثمارات الدولية، وتعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد رئيس للإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائبين للمحافظ؛ ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية نيابةً عن محافظ الصندوق، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية التابعة للمحافظ.

وأضاف صندوق الاستثمارات العامة، أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة، عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة.

وتابع: كما سيعزز نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021-2025، حيث يستهدف الصندوق زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال ذات الفترة، مما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أن تركي النويصر يشغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ عام 2016، حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في العديد من فئات الأصول في مختلف دول العالم.

وشغل النويصر، قبل انضمامه إلى الصندوق، العديد من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي، وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن ضمنها شركة لوسِد موترز، وشركة نون للاستثمار، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وشركة سنابل للاستثمار، وشركة هاباج للويد آي-جي (Hapag-Lloyd AG).

وأردف الصندوق السيادي، أن يزيد الحميّد يشغل منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتوسع بذلك مهام عمل إدارته، وتتولى إدارته اثنتان من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق، إضافة لدورها الهام في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة.

وشغل الحميّد منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020، كما شغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق، حيث ساهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق.

وأشار الصندوق، إلى أن الحميّد يمثله في مجالس إدارة عدد من الشركات، ومن ضمنها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، ونائب رئيس مجلس إدارة كلٍ من البنك الأهلي السعودي، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة الاتصالات السعودية (STC). ويمتلك يزيد خبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاعات التمويل والإدارة، حيث استهل مسيرته العملية بشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، قبل أن ينضم إلى هيئة السوق المالية السعودية.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018.

وارتفع عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1100 موظف حالياً.

وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال ذات الفترة.

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