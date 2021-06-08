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ميليك يغيب عن منافسات اليورو

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ميليك يغيب عن منافسات اليورو ميليك يغيب عن منافسات اليورو

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم الثلاثاء أن مهاجم الوطني ومرسيليا الفرنسي، أركاديوش ميليك سيغيب عن نهائيات بطولة أوروبا التي تنطلق الاسبوع الحالي، بسبب إصابة في الركبة.


وكان المهاجم ابن الـ 27 عاماً التحق بتمارين منتخب بلاده وهو يعاني من الإصابة، غير أن الفحوصات التي خضع لها أكدت عدم إمكانية تعافيه في الوقت المناسب، بحسب ما أفاد الاتحاد الوطني للعبة.

وتابع "كما أقرّ اللاعب، وعلى الرغم من بدء عملية التعافي، إلا انه لم يشعر بجهوزيته بنسبة 100 في المئة للمشاركة بشكل فعّال في اليورو".

ولن يتم استبدال ميليك في قائمة المنتخب البولندي. 

وأصيب ميليك في الركبة في 23 ماي الماضي خلال مباراة فريقه مرسيليا أمام متز في المرحلة الأخيرة من الـ "ليغ1".                

وكالات

كوورة

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