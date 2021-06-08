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النفط يهبط ومزيج "برنت" عند 71 دولارًا للبرميل

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النفط يهبط ومزيج "برنت" عند 71 دولارًا للبرميل النفط يهبط ومزيج "برنت" عند 71 دولارًا للبرميل
رويترز: الخام الأمريكي هبط 44 سنتًا ما يوازي 0.6%

النفط يهبط ومزيج

واصلت النفط خسائرها اليوم؛ إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود بحسب "رويترز".

ونزل خام برنت 49 سنتًا أي ما يعادل 0.7% إلى 71 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بعدما فقد 0.6% أثناء الليل. وهبط الخام الأمريكي 44 سنتًا أي ما يوازي 0.6% إلى 68.79 دولارًا للبرميل بعدما خسر 0.6% في الجلسة السابقة. وقال بوب ياوجر مدير التعاملات الآجلة على الطاقة في ميزوهو سيكيورتيز: "واردات النفط الصينية عند أقل مستوى في 5 أشهر، تتجه لتأكيد الضعف في السوق الآسيوية".

ونزلت واردات الخام الصينية 14.6% في مايو من مستوى مرتفع قبل عام، وسجلت الشحنات التي تصل يوميًّا أقل مستوى هذا العام؛ إذ حدت أعمال صيانة في مصافٍ من الطلب على مشتريات الخام. وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، وزاد برنت 40% وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد 19.

النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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