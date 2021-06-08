أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ردًّا على اتهامات منشأ "كورونا".. الصين: تشبه أكاذيب الدمار الشامل بالعراق

Print
ردًّا على اتهامات منشأ "كورونا".. الصين: تشبه أكاذيب الدمار الشامل بالعراق ردًّا على اتهامات منشأ "كورونا".. الصين: تشبه أكاذيب الدمار الشامل بالعراق
المتحدث باسم السفارة الصينية بواشنطن: منشأ الفيروس عِلمٌ ولا يجب تسييسه

ردًّا على اتهامات منشأ

اعتبرت الصين أن الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ ، تشبه ما وُجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات!

وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية، في واشنطن ليو بينغيو على "تويتر": إن "منشأ كوفيد-19 موضوع العلم، ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه".

وأضاف وفق "سبوتينك عربي"، أن "أي استنتاج يجب أن يُستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وبناء على الأساليب العلمية".

وشدد على أن "الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين، لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تقريرًا بشأن أصول مرض كوفيد-19، أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأمريكية؛ خلُص إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان، معقولة وتستحق مزيدًا من التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

«أسترازينيكا» تعلن فعالية لقاحها ضد «دلتا» و «كابا» المتحورتين من فيروس كورونا

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش

وفاة سيدة مسنة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بالعريش