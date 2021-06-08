أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القيادة" تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

Print
"القيادة" تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس "القيادة" تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس
عبر برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر

"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر