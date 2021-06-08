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الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء

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الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء
في غياب عن جلسة مناقشة جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرة

الكويت.. رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لوجود بعض النواب على مقاعد الوزراء

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، الجلسة العادية، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم حضور الحكومة.

وقال الغانم: «أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم والممتدة إلى جلسة الغد»؛ مضيفًا: «بسبب جلوس بعض النواب على مقاعد الوزراء، ووفقًا للمادة 116؛ ترفع الجلسة».

وكان من المزمع بحسب "القبس"، أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بندًا و45 فقرة، والمشتمل على 20 تقريرًا للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق، ومدرج على الجدول 23 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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