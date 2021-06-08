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ثمانية أعراض لمرض معوي "لا علاج له".. انتبه لها

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ثمانية أعراض لمرض معوي "لا علاج له".. انتبه لها ثمانية أعراض لمرض معوي "لا علاج له".. انتبه لها
يعود إلى عوامل وراثية وأمراض معدية والعامل النفسي

ثمانية أعراض لمرض معوي

تعد الحمّى والتعب والبراز المتغيّر، من أعراض مرض معوي مزمن - مرض القولون التقرحي، الذي يمكن أن ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة.

ويشير موقع focus.de، استناداً إلى متخصّصين، إلى أن هذا المرض المزمن يصاحبه ظهور تقرحات في الغشاء المخاطي للقولون، يمكن أن تنتشر إلى الأمعاء الدقيقة، وغالباً ما تتوقف عن الانتشار بعدها، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تسبّب التهاب جدران الأمعاء بكاملها.

ووفقاً للخبراء، يصيب هذا المرض الأشخاص الذين أعمارهم 25 - 35 عاماً، وهو مرض غير قابل للعلاج.. ولكن الأدوية والمستحضرات الطبية المتوافرة حالياً يمكنها إزالة الأعراض الالتهابية حتى في حالة هدوء المرض.

ولكن في حالة تفاقمه -بحسب اليوم-، يمكن أن تظهر مضاعفات تستمر فترة طويلة.. كما أن المصاب بالقولون التقرحي غير محصن ضد الانتكاسات المحتملة المفاجئة حتى في حالة غياب أعراض المرض.

ويعود السبب -وفقاً للخبراء- إلى عوامل وراثية، مع أن المرض لا ينتقل وراثياً، وإلى أمراض معدية وضعف المناعة والعامل النفسي.

ومن الأعراض الشائعة لهذا المرض: ألم في الجزء الأيسر من البطن، صعوبة التبرز، الحمّى، التعب، الهزال، فقر الدم، وأحياناً الغثيان والإمساك.

وترافق ظهور هذه الأعراض أمراض جلدية والتهاب العين أو ألم في المفاصل ليس من سمات الإصابة بالقولون التقرحي. وأحياناً يتحمّل المرضى التهاب القولون دون أن يشعروا به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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